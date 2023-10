Alchèmica Food Culture Festival, la 2° edizione: colori, sapori ed emozioni d’autunno.

L’Associazione Etnica di Biella - con ilhttp://www.atl.biella.it/ patrocinio del Comune di Biella e la collaborazione di Gambero Rosso, Terre dell’Alto Piemonte, Let Eat Bi Fondazione Pistoletto, Slow Food Biella, Bolle di Malto, Carta Italia - ha organizzato la seconda edizione di Alchèmica - Food Culture Festival.

La prima edizione

L’Associazione Etnica da oltre vent’anni si occupa di dialogo tra le etnie, le culture, le generazioni, i generi e i territori; pubblicando saggi, organizzando eventi e momenti di formazione.

Nella primavera 2021, in piena pandemia, Etnica ha organizzato Foody Academy, un ciclo di seminari e di webinar in cui le donne erano le principali protagoniste. Da quella esperienza è derivata la prima edizione di Alchèmica: un festival di cultura gastronomica diffuso su due territori e finalizzato a far incontrare le Protagoniste del Gusto - contadine, allevatrici, casare, cuoche, cheffes, pasticcere, vignaiole, sommelier, barlady - e a farne conoscere storie, estetiche, talenti, creatività ed eccellenze.

La prima edizione di Alchèmica si è tenuta nel Biellese e a Caluso tra sabato 4 marzo e mercoledì 8 marzo 2023.

La seconda edizione

La seconda edizione di Alchèmica si terrà nel Biellese e nel Canavese tra sabato 7 ottobre e domenica 8 ottobre 2023.

Un’edizione autunnale che propone differenti modalità di partecipazione tra cui:

- gusti diffusi | sabato 7 ottobre | mattina e mezzogiorno

Un mercatino diffuso per acquistare, degustare, pranzare presso le aziende agricole biellesi, alla scoperta di sapori e di territori autentici.

Tra le aziende aderenti vi è anche Foodopia con il mercato contadino dedicato ai Colori della Terra.

- accademia alchèmica | sabato 7 ottobre | pomeriggio e sera

Tre seminari di cultura gastronomica su birra, riso e latticini. Tra questi Le Donne del Fusto organizzato da Bolle di Malto.

- foliage gourmet | domenica 8 ottobre | mattina e mezzogiorno

Una mattinata per passeggiare con calma tra profumi e colori dei boschi, dei parchi e dei giardini urbani - come l’Oasi Zegna, il Parco della Burcina, il Parco delle Baragge, il Parco del Bellone, i Giardini Zumaglini - e altri luoghi “da foliage”.

L’occasione per scoprire anche i sapori autunnali proposti da rifugi, agriturismi e osterie - tra cui Due Cuori di Biella Piazzo, Oro di Berta di Castagnea, Locanda del Bocchetto Sessera, Alpe Montuccia in Oasi Zegna - o per visitare il Mercato della Terra di Slow Food, al Ricetto di Candelo.

- cheffes | domenica 8 ottobre | sera

Una Cheffe stellata, Mariangela Susigan, del Ristorante Gardenia di Caluso, che, in dialogo con una Cheffe contadina, Marta Foglio di Foodopia, proporrà una cena dedicata a Colori, Profumi e Sapori d’autunno tra Canavese e Biellese.

Due Protagoniste del Gusto in sintonia con stagioni e territori.

Per ulteriori informazioni: alchemicafestival@gmail.com