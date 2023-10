Travolgenti passioni, da ottobre a Vigliano 4 giovedì in biblioteca sul cinema biellese

Era il 1992 quando usciva il volume Travolgente passione, storia, set e personaggi del cinema biellese, scritto da Beppe Anderi e Maurizio Pellegrini e coraggiosamente edito da Leone&Griffa editori. In quell'approssimarsi di fine secolo, che vedeva tramontare l'uso della pellicola nel nome della nuova era digitale, il libro riportava alla memoria l'esistenza di una lunga tradizione di cinema, quasi sempre amatoriale, girato all'ombra del Mucrone.

Giovedì 5 ottobre, viene inaugurato un nuovo ciclo di incontri tutti dedicati al mondo del cinema biellese. Il progetto è realizzato da Maurizio Pellegrini (casa di produzione Video Astolfo sulla Luna) in collaborazione con Adriano Leone. Gli eventi si terranno nella biblioteca comunale di Vigliano Biellese.

Gli incontri saranno così articolati: Giovedì 5 ottobre 2023 – ore 17.30 - Bulli, pupe e… rododendri Vedremo alcune “fiction” di genere ispirate al noir americano, storie di gangster e poliziotti, di inseguimenti, sparatorie e scazzottate, situazioni e personaggi tanto cari ai giovani registi del Cine Club Biella, ancora alle prese con un cinema fatto per divertimento e ispirato agli eroi dei libri gialli. Vedremo inoltre uno dei primi western italiani, girato nel 1954 tra le pendici del Mucrone e le rive dell'Elvo, quando, ben prima dello spaghetti western nasceva a Biella il “torcetti western”.

Giovedì 19 ottobre 2023 – ore 17.30 - Lana, amore e fantasia I giovani cine-amatori biellesi sapevano anche raccontare storie delicate e realistiche. Amori e incontri romantici, passeggiate sulle rive del Lago di Viverone, baci di passione ma anche lacrime di dolore, storie di amori finiti e storie di amori mancati, come la triste vicenda del giovane operaio della Cerruti, che, in uno dei film più belli e toccanti girati a Biella, in città non trova l'amore e abbandona la fabbrica per tornare in montagna.

Giovedì 9 novembre 2023 – ore 17.30 - Gli orsi giocherelloni Curiosamente, dalle pellicole biellesi degli anni del dopoguerra traspare, più che l'immagine classica della città industriale dedita al lavoro e alla produzione tessile, quella di una città che sapeva divertirsi, creare occasioni di svago e di aggregazione, organizzare eventi di sport, cultura, spettacolo e mondanità. Vedremo immagini di sontuosi Carnevali, sfilate di carri, alberi della cuccagna, la spericolata “caretera” studentesca e tanto altro.

Giovedì 23 novembre 2023 – ore 17.30 - Anatomia di una città Anatomia di un città è un film realizzato nel 1963 dai ragazzi del Cine Club Biella. E' un efficace ritratto storico della città che racconta venti anni di storia di Biella, dal 1931 al dopoguerra, attraverso le vicende di due personaggi dal destino assai diverso, interpretati da Giorgio Pisca e Adriano Delmastro. Adriano è il classico povero cristo, umile ed educato, inesorabilmente vittima degli eventi. Giorgio è un brillante giovanotto, abile conquistatore, opportunista e smaliziato, capace di cogliere ogni occasione per arricchirsi a scapito altrui.Uno dei film più ambiziosi e importanti di tutta la produzione cine-amatoriale biellese.

Per informazioni, è possibile contattare la Biblioteca comunale “Aldo Sola” (da martedì a venerdì, dalle 14.30 alle 18.00) telefonicamente allo 015811887 o via email a biblioteca@vigliano.info.