È stato assistito dal personale sanitario del 118 l'uomo alla guida finito con l'auto fuori strada sulla Super.

È accaduto nella mattinata di oggi, 1° ottobre, in prossimità dell'uscita di Valdengo, in direzione di Biella. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e i Carabinieri per i rilievi di rito.