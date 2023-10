A Viverone sorgerà una nuova area turistico sportiva

Una nuova area turistico sportiva per Viverone. Lo rende noto il sindaco Renzo Carisio sui social: “Il Comune ha presentato domanda di contributo per l’area acquistata l’anno scorso in località Cravero, sopra il pratone comunale a fianco dell’Hotel Royal, area già collegata funzionalmente con scalinata e di facile accesso al lungo Lago. Il contributo richiesto è di 784.500 euro, suddiviso in tre annualità, destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni sotto i 5.000 abitanti classificati a destinazione turistica. Il progetto prevede il recupero di una fatiscente volumetria con destinazione turistica, ristoro e bar, oltre ed interventi per potenziare forme di mobilità sostenibile per incrementare l’offerta turistica, con skatepark, pista pattinaggio multifunzionale, aree gioco per ragazzi, e possibilità di noleggio ed assistenza bike. Il tutto sia per normo dotati sia per le persone disabili”.