Plastic Free a Biella, un centinaio di persone alla passeggiata ecologica (servizio di Mattia Baù per newsbiella.it)

Circa cento persone hanno preso parte all'evento targato Plastic Free (realizzato in collaborazione con Cosrab, Comune Biella e Piacenza 1733), dedicato alla protezione dell'ambiente, con un passeggiata ecologica all'insegna della cura del verde e del pulito. L'iniziativa ha avuto luogo nella mattinata di oggi, 1° ottobre, in via Cernaia, a Biella.