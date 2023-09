Trofeo Alpi Biellesi Oasi Zegna, buona la prima con pioggia di medaglie

Grande successo alla cronoscalata di pattinaggio corsa alla 1’ edizione del Trofeo Alpi Biellesi Oasi Zegna: sabato 23 settembre sono stati 60 gli atleti provenienti da tutta Italia tra Junior, Senior e Master Femmine e Maschi che hanno percorso i 2 chilometri e 100 metri in salita dal Bocchetto Sessera a Bielmonte. E Bi Roller si e’ distinta grazie alle performances dei suoi atleti: Achille Sangiorgi ha conquistato il 3’ posto nella categoria Junior, Susanna Rocchetti e’ arrivata 4’ nella rispettiva categoria femminile. Ottimi risultati anche per Dora Ferretto e Saverio Valli.

Dopo la gara Fisr e’ stata la volta della gara promozionale riservata agli atleti delle categorie Ragazzi e Allievi e anche in questa gara i pattinatori della Bi Roller hanno dimostrato le loro qualita’: Michele Rocchetti e’ arrivato 2’, subito dietro di lui Andrea Mazzola e Annibale Sangiorgi che hanno tagliato il traguardo in spaccata, rispettivamente al 3’ e 4’ posto. Alla fine della gara, abbondante piatto di pasta per tutti gli atleti; di seguito, discesa promozionale con i paletti a cui hanno partecipato, oltre ai pattinatori, gli atleti dello Sci Club Biella e di MTB Oasi Zegna. Alla sera, a suon di musica, premiazioni di gara e del circuito CNO Plus nella piazzetta di Bielmonte. Alla domenica il programma di gara e’ stato modificato a causa di un problema con il percorso e si e’ optato per una gara sprint da 60 metri per tutte le categorie dove gli atleti Bi Roller si sono distinti: 1’ posto per Annibale Sangiorgi, 2’ posto per Michele Rocchetti e Andrea Mazzola.

Grazie alla due giorni di gara Bi Roller ha conquistato la coppa del 3’ posto nella classifica di squadra. Grazie ad importanti partnership Bi Roller ha organizzato la prima importante gara di pattinaggio sul territorio che, secondo le intenzioni, avra’ seguito nei prossimi anni. Si ringraziano Edilnol grazie a cui si e’ messo in sicurezza il percorso della cronoscalata e della sprint in salita, Comunita’ Montana Valle Cervo per il sostegno economico, Lauretana, Menabrea, Salumificio Gabba, Riso Naturalia, Sellmat, Pasticceria De Mori, Pasticceria Massera, Conad Valle Cervo per gli omaggi dei pacchi gara, Vesmaco, Fondazione Fila Museum e Oasi Zegna per i gadget, Terra della Lana, Feltyde e Decathlon per la collaborazione.