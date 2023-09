Stadio Pozzo a Biella, lavori finiti: tutto pronto per la Juventus Women

Ci siamo: giusto in tempo per la prima partita di domenica Leggi Juventus Women gioca in casa alle 18 contro la Sampdoria. Lo stadio Pozzo è pronto. I lavori sono finiti.

A fine giugno dell'anno passato era stato aperto il cantiere (leggi Al via i lavori da 1 milione di euro), che aveva subito una battuta di arresto a settembre in quanto in una parte dello stabile erano state trovate tubazioni con all'interno dell'amianto. Dopo qualche mese i lavori sono ripartiti e oggi sono praticamente finiti. Manca solo qualche rifinitura.

L'assessore allo Sport Giacomo Moscarola li ha sempre seguiti da vicino. "Non è agibile il locale bar - spiega - , che comunque non mancherà perchè ci attrezzeremo diversamente, ma per il resto gli interventi in programma sono conclusi".

Nel pacchetto interventi erano previsti la riqualificazione delle tribune con la relativa impermeabilizzazione e sostituzione delle sedute (con nuovi seggiolini), l’adeguamento normativo degli spazi e degli ambienti dedicati alla fruizione da parte degli atleti e di primaria importanza per la pratica sportiva con la relativa impiantistica ed il risanamento del sottopassaggio per l’ingresso al campo da gioco.

Prossimo passo intervenire sulla parte della struttura ancora scoperta.