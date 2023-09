Rally & Co vola a Sanremo con Alyssa Anziliero e papà Walter FOTO

Scoop in casa Rally & co in occasione dell'ultimo appuntamento di campionato italiano rally autostoriche per la 38° edizione del Sanremo storico. Raggiunta la vittoria di classe nel campionato italiano, alla guida della Ford Escort rs di famiglia, al debutto con il volante tra le mani, la giovanissima Alyssa Anziliero con papà Walter per la prima volta nel ruolo di navigatore, un esperienza indimenticabile per entrambi, su strade entrate di diritto nella storia dei rally visti i trascorsi del Sanremo mondiale.

Al via per la scuderia biellese sulla consueta opel corsa gsi i velocissimi Alessandro Bottazzi ed Ilaria Magnani anche loro vincenti nella classe 1600 nel campionato autostoriche ma felici di onorare con la loro presenza anche la gara finale.Valido anche per il campionato europeo rally storici la gara partirà sabato 7 ottobre da Sanremo ed arrivo domenica alle 17.30 dopo aver disputato ben 133 km di prove speciali suddivisi in 11 tratti cronometrati dai nomi altisonanti come Coldirodi, Langan, Bignone per concludere con la lunghissima Bajardo di ben 27 km che metterà a dura prova auto e piloti.