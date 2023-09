Patto anti-inflazione: nel Biellese oltre 60 le attività che hanno aderito, ecco l'elenco...

Da domani, domenica 1 ottobre, per tre mesi, un paniere di prodotti alimentari di base e di largo consumo sarà sugli scaffali a prezzi ribassati. E' il patto anti-inflazione firmato a Palazzo Chigi dal governo, presente il ministro delle Imprese Adolfo Urso, il segretario generale della Coldiretti Vincenzo Gesmundo e l'Amministratore Delegato di Filiera Italia Luigi Scordamaglia. E nel biellese sono oltre 60 le attività che hanno aderito a questa iniziativa, tra alimentari e farmacie. Si trovano in città, a Biella, ma non solo.

Nel dettaglio a Biella sono 17 le attività, ad Andorno 3, a Candelo 3, 1 a Caprile, 1 a Cerrione, 6 a Cossato, 3 a Gaglianico, 1 a Mongrando, 2 a Mottalciata, 2 a Occhieppo Inferiore, 1 a Pollone, una a Ponzone, 1 a Quaregna Cerreto, 1 a Ronco. Altre si trovano a Roppolo (2), Sandigliano (3), Sordevolo (1), Tollegno, Trivero, 1 a Trivero Ponzone, Valdengo, Valdilana (3), Valle Mosso, Veglio, Vigliano (3) e Viverone (3).

Gli elenchi sono pubblicati sul sito del Ministero delle Imprese e sono in continuo aggiornamento. Nei prossimi giorni saranno pubblicate versioni aggiornate con le integrazioni e le nuove adesioni.

Come si riconosceranno i prodotti a prezzo calmierati? Saranno contrassegnati da un etichetta con un carrello tricolore