La biellese Carlotta Marzano insegue il suo sogno a Sanremo New Talent

Tante ragazze vogliono farlo, tante ci pensano, poi non sanno se tentare, e invece c'è chi come lei che lo ha fatto, si è iscritta a Sanremo New Talent: è Carlotta Marzano, mamma 25enne di Biella Chiavazza.

Carlotta ha partecipato al contest: in 318 erano gli iscritti e lei era tra di loro. Ha inseguito il suo sogno.

"L'ultimo giorno, quello della finale non è stato fortunato per te - dice il cugino Nicolò - , ma complimenti carissima Carla, Biella e Chiavazza ti ringraziano per averci fatto questo regalo e ti auguriamo tanta fortuna".