Sandigliano, rubata copertura in rame da cappelle del cimitero: nemmeno per i cari defunti c'è più rispetto (foto di repertorio)

Nemmeno per i cari defunti c'è più rispetto. Stando alle informazioni raccolte, ignoti avrebbero asportato alcune coperture in rame da diverse cappelle funerarie presenti nel cimitero di Sandigliano. A sporgere denuncia le famiglie nei giorni scorsi.

Sembra che il furto sia avvenuto verso la fine del mese di agosto. Oltre a questo gesto (di per sé molto grave), sarebbe stata danneggiata anche la serratura del portone d'ingresso del camposanto. Sul caso indagano i Carabinieri. Interpellata sull'accaduto, è giunta dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Mauro Masiero una forte condanna, specialmente per la mancanza di rispetto verso un luogo sacro e importante per ogni comunità.