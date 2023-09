Masserano, moto finisce fuori strada: in ospedale un uomo (foto di Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it)

Non sono note, al momento, le condizioni di salute del motociclista di mezza età, rimasto coinvolto in un incidente stradale.

Il fatto è avvenuto a Masserano, lungo la Provinciale per Brusnengo, poco dopo le 9 di oggi, 30 settembre: la dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia Stradale ma, stando alle prime ricostruzioni, la moto è finita fuori strada per cause da accertare con il conducente precipitato a terra sul ciglio della carreggiata.

Lo stesso è stato poi raggiunto dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Biella e Cossato per la messa in sicurezza del veicolo a due ruote. Il traffico ha subito qualche rallentamento.