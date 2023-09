Il buco fatto nel portone dai ladri (foto di Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it)

30 articoli da giardinaggio sono stati rubati nella notte tra giovedì e venerdì. A finire nel mirino dei ladri il negozio Migliorisi, con sede a San Giacomo di Masserano.

Stando alle prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero effettuato un buco con una forbice da lamiera nel portone retrostante l'attività e, senza far scattare l'allarme, avrebbero asportato soffiatori, tosasiepi e motoseghe per un danno in fase di quantificazione. Si tratterebbe dell'11° furto dal 2004.