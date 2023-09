Gaglianico, anziano in difficoltà dentro casa: arrivano i soccorsi (foto di repertorio)

Anziano in difficoltà a Gaglianico nella mattinata di oggi, 30 settembre. L'allarme è scattato intorno alle 10.30.

Sembra che l'uomo sia caduto all'interno della sua abitazione e non sia più riuscito a rimettersi in piedi. Sul posto i Vigili del Fuoco di Biella per la prima assistenza al malcapitato, poi affidato alle cure del 118.