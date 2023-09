Con l'auto finisce fuori strada sulla Trossi alle 4 del mattino, è positivo all'alcoltest

È rimasto ferito il 32enne di Vercelli che, intorno alle 4 di ieri, 30 settembre, è rimasto coinvolto in un incidente autonomo.

Il fatto è accaduto lungo la Trossi, tra i comuni di Gaglianico e Verrone. Stando alle informazioni raccolte, l'auto è finita fuori dalla carreggiata. Alla guida un uomo di origine straniera, subito assistito dal personale sanitario del 118.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Biella per la messa in sicurezza del mezzo e gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi del caso. Il conducente è stato poi sottoposto agli accertamenti di rito e l'alcoltest sarebbe risultato positivo con un tasso di circa il doppio del limite consentito.

Ora, molto probabilmente verrà denunciato per guida in stato di ebbrezza, insieme al ritiro della patente di guida.