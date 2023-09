Biella, uomo al volante perde il controllo dell'auto e finisce contro il guardrail

È stato assistito dal personale sanitario del 118 ma sembra che non sia rimasto ferito l'uomo al volante che, intorno alle 18 di oggi, 30 settembre, è rimasto coinvolto in un incidente autonomo sulla Provinciale per Oropa, a Biella.

Stando alle prime ricostruzioni, il conducente stava scendendo verso il capoluogo quando all'improvviso avrebbe perso il controllo del mezzo per cause da accertare e sarebbe finito contro il guardrail, posto a lato della carreggiata, in prossimità delle Cappelle.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del veicolo e gli agenti di Polizia Locale per gli accertamenti di rito.