Biella, Chiavazza: Cadavere ritrovato in un cassonetto di Regione Croce

Cadavere ritrovato in un cassonetto di Regione Croce - Foto Benedetti per newsbiella.it

In Regione Croce a Chiavazza una donna ha rinvenuto un cadavere in un cassonetto dell'immondizia ed ha immediatamente chiamato la Polizia. Sul posto la scientifica e il medico legale stanno effettuando i rilievi necessari. Sul posto anche il sost. procuratore Cacciaguerra. La zona al momento è transennata. Attualmente gli agenti si stanno concentrando oltre che sul cassonetto, all'interno della palazzina. Le testimonianze raccolte sul posto mettono in rilievo alcuni movimenti notati nella giornata.

seguiranno aggiornamenti