I 40 ragazzi del campo estivo RNRE hanno ricevuto gli attestati FOTO

Si è tenuta presso la sede ANA di Biella una serata organizzata da RNRE per la consegna degli attestati di partecipazione ai 40 ragazzi che hanno partecipato alla campagna organizzata dalla Presidenza del Consiglio in tutta Italia per fare conoscere ai giovani in età scolare il mondo della Protezione Civile Nazionali e delle sue componenti.

