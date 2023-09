Gita al Santuario di Oropa per gli ospiti della RSA Oasi di Chiavazza

La Rsa Oasi di Chiavazza ha deciso di dire arrivederci all’estate con una gita ad Oropa. Giovedì 28 settembre un folto gruppo di ospiti, personale, volontari e parenti è partito alla volta del Santuario Mariano per partecipare alla Santa Messa delle ore 10.30 nella Basilica Antica.

Al termine non poteva mancare la foto di rito e poi via, per uno squisito pranzo al ristorante. Nel pomeriggio, vista la splendida giornata di sole e per concludere in bellezza la gita, la comitiva si è recata nella Basilica Nuova per un ultimo saluto alla Madonna Nera. Nel viaggio di rientro verso la struttura gli ospiti hanno espresso grande entusiasmo per la giornata appena vissuta manifestando il desiderio di vivere ancora momenti simili all’insegna della convivialità e della spensieratezza.