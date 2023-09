BonTonTeen, il Dress code a scuola

Ebbene si, esiste un Dress code a scuola, un BonTon del look che vieta gli shorts, le gonne troppo corte, le scollature, e le t-shirt che lasciano scoperto l’ombelico.

E che dire dei pantaloni stracciati? Vietati pure loro!!!

Felpe: parliamo dei cappucci tirati su a coprire capelli e parte del volto?

Secondo voi … ?

… “E che “p@lle”, penserete … ma cos’è questo BonTon della scuola !?!?

Non sarà che noi adulti stiamo diventando troppo “vecchi” e che voi ragazzi, a volte, osiate varcare la soglia della scuola con look un po’ esagerato?!?!

O sarà che stiamo “facendo di tutta l’erba un fascio” ma che per fortuna esiste la tendenza tra i giovani di interpretare una moda più etica che strizza l’occhio a valori solidali e che viene chiamata “streetwear”?

Si, è proprio così, lo streetwear è una tendenza diffusa che ha una sola parola d’ordine: distinguersi.

I più giovani sono alla ricerca di quei brand di nicchia che permettono di differenziarsi e di scostarsi da quell’apparire uniformato contraddistinto da marchi distribuiti nei centri commerciali, cercando di esprimere personalità ma soprattutto intelligenza etica e sociale.

Mi sorprende scoprire che il look scolastico preferito dai nostri ragazzi è rappresentato dalle aziende Made in Italy, con la nuova tendenza a boicottare alcune multinazionali che producono anche in paesi dove lo sfruttamento dei bambini (a volte) è all’ordine del giorno.

Ma ritorniamo al nostro outfit scolastico e alle sue regole atte a rendere gli studenti adeguati all’ ambiente che li circonda, evitando alcune problematiche sociali, come ad esempio il bullismo.

Penso che non si dovrebbe arrivare a porre certi divieti, lo ritengo estremo, tuttavia la frenesia della vita moderna, con i propri nuovi miti, non sempre trasmette la corretta struttura di valori, anche nel look dei più giovani.

A seguire gli indumenti che dovremmo o non dovremmo indossare, perché

il perfetto look scolastico mira alla sobrietà e alla comodità.

- La camicia è adattissima

- Scegli il tuo stile e non esagerare con accessori e trucchi

- I tacchi a spillo: risparmiamoli per altre occasioni

- Gonne e abiti, no a quelli troppo corti o troppi aderenti, ottimi se leggermente sopra al ginocchio , indossati con lunghi cardigan e anfibi

- Si alla t-shirt lunga, semplice e senza scritte evidenti da abbinare ai jeans o pantaloni neri, evitare bracciali, collane ed orecchini troppo appariscenti.

E perché non divertirsi condividendo con i compagni un dress code specifico per ogni giorno della settimana?

Potreste organizzare la

“Settimana della moda” , lanciando la moda Bon ton.

Ideale per studenti dai 14 ai 19 anni che potranno recarsi a scuola con look specifico per ogni giorno della settimana, lasciando libera l’interpretazione attenendosi alle linee guida elencate sopra.

Si parte dal

Lunedì “Elegante”

Martedì “Serial Netflix”

Mercoledì “Casual”

Giovedì “Sportivo”

Venerdì “Urban Style”.

Una nuova vision della moda a scuola, dove non ci saranno premiazioni o elezioni dei più “fashion”, solamente una certezza condivisa, quella che ciò che indossiamo racconta di noi, un’iniziativa che permetterà di sentirsi parte di quel tutto permettendo al singolo di esprimersi riconoscendo se stessi e condividendo i valori della comunità.

Che ne dite ?

Si parte?

Eleganti da lunedì?