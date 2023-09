Anche a Biella si festeggia la giornata nazionale Abio

Nelle principali piazze italiane ci sarà la possibilità di incontrare i volontari Abio e, a fronte di un contributo, ricevere un cestino di ottime pere simbolo della giornata.

Alle postazioni allestite in tutta Italia sarà possibile conoscere i volti di chi, con dedizione e passione, cerca di alleggerire il disagio della permanenza dei bambini ricoverati e delle loro famiglie.

La nostra presenza è quotidiana in oltre 200 reparti pediatrici: fatevi raccontare le nostre esperienze, venite a scoprire l’importanza del Volontario Abio.

Venite a scoprire i nostri volti.

A Biella il gazebo sarà allestito in via Italia altezza Municipio / chiesa SS Trinità e da quest’ anno, anche presso il centro commerciale Gli Orsi.

Grazie al contributo di tutti, le associazioni potranno realizzare corsi di formazione per portare nuovi volontari nei reparti di pediatria delle città italiane.

Abio Biella opera quotidianamente dal 1998, con i suoi volontari, nel reparto di pediatria dell’ospedale, al fine di attenuare i fattori di rischio derivanti dall’ingresso in una struttura ospedaliera. Abio Biella ha promosso e realizzato i progetti dei nuovi arredi e decorazioni del reparto e della sala di attesa del pronto soccorso pediatrico, donando altresì le televisioni per le camere di degenza del reparto.

Il progetto “alla scoperta del blocco operatorio” presentato lo scorso anno, ha favorito il percorso di umanizzazione a favore dei piccoli pazienti che devono subire un intervento chirurgico.

I bambini in attesa di intervento ricevono un kit di accoglienza contenente un gioco e un libro, la cui lettura può agevolare la comprensione del percorso di ospedalizzazione.

Infine, i bimbi tra i 3 e gli 8 anni, possono accedere alla sala operatoria su delle mini Car elettriche donate da Abio: un’ulteriore forma di attenzione e presa in carico del paziente fragile, per far sì che i momenti precedenti l’intervento, siano vissuti in maniera giocosa, meno traumatica e affrontati con un linguaggio comprensibile.