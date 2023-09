Soccorso Alpino, esercitazioni e manovre di recupero all'Orrido di Foresto FOTO

Si è tenuta oggi una grande esercitazione del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nell'Orrido di Foresto, comune di Bussoleno (TO), dove negli ultimi anni si sono verificati numerosi interventi che hanno richiesto operazioni complesse per evacuare gli infortunati. Nei mesi di maggio e giugno scorsi, la Delegazione Valsusa-Valsangone in collaborazione con la scuola tecnici del Soccorso Alpino aveva attrezzato il percorso della via ferrata con soste appositamente installate per facilitare le manovre di recupero della barella tramite una serie di teleferiche lungo l'orrido.

Con l'autorizzazione dell'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie - poiché l'Orrido di Foresto si trova all'interno di una riserva naturale - sono stati installati i materiali per realizzare rapidamente 9 teleferiche che attraversano l'intero percorso. L'obiettivo della giornata era illustrare ai tecnici della Delegazione locale le strategia, modalità e tecniche operative da mettere in pratica in caso di intervento.

Hanno partecipato 60 volontari, compresa la squadra regionale forre più il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, che si sono esercitati nella movimentazione delle barelle in salita, in discesa e in acqua. Sono stati utilizzati innovativi materiali appositamente acquistati per consentire a più squadre contemporaneamente di attrezzare teleferiche e calate con cui movimentare più rapidamente gli infortunati. Il coinvolgimento della squadra forre è stato finalizzato a migliorare l'interoperatività con chi è in grado di operare in acqua con condizioni di portata elevata del torrente.