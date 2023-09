Pro Loco di Crocemosso, 50 anni di impegno sociale e promozione turistica

Domenica 24 settembre la Pro Loco di Crocemosso ha festeggiato 50 anni di attività a servizio del territorio. Il sindaco di Valdilana Mario Carli ha ringraziato l’associazione a nome di tutta la comunità per il lavoro silenzioso e continuativo a favore del bene comune. “Abbiamo bisogno - ha ricordato di persone che smettano di lamentarsi e che collaborino al cambiamento e al miglioramento del paese”.

Nel pomeriggio è stata inaugurata una panchina rossa, simbolo concreto dell’attenzione al tema, purtroppo attuale, della lotta per l’eliminazione della violenza di genere. “Grazie alla Pro Loco Crocemosso e alla sua presidente, Loretta Piana, per aver dato risalto a questa tematica in questa giornata di festa e all’avvocata Luisa Ronco, dell’associazione Non sei sola per il contributo puntuale e competente” ha concluso il primo cittadino.