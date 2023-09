Miciolandia, ecco la nuova sede: ci sarà la Stanza delle Fusa per pet therapy coi gatti FOTO e VIDEO

Ovunque ti giri c'è un gatto dall'animo dolce e coccoloso pronto a farti le feste non appena gli presti attenzione. Altri, invece, preferiscono sonnecchiare in un angolino della stanza mostrando tutta la loro bellezza. È quanto si osserva nella nuova sede di Miciolandia, inaugurata nella mattinata di oggi, 30 settembre, alla presenza di volontari, famiglie e semplici curiosi.

La nuova struttura si trova in via Sabadell ed è rivolta ai mici in difficoltà, come confermato dal presidente dell'associazione Legami di Cuore Alberto Scicolone: “L'obiettivo era creare un alloggio protettto per i gatti, ci siamo riusciti. Questo è un luogo dove vengono accolti mici abbandonati, o costretti ad abbandonare le loro famiglie per svariati motivi e per un tempo più o meno definito. Il nostro sogno era che questi animali, già abituati a stare in appartamento, potessero vivere liberamente in un posto ricreato appositamente per loro”.

Notevole curiosità e interesse ha suscitato la Stanza delle Fusa “che permette l'attività di socializzazione e pet therapy – sottolinea Scicolone – Uno spazio rivolto a tutti, specialmente ai bambini con disturbi specifici dell'apprendimento e agli adulti con problematiche di disagio psicologico. Nei gatti questi soggetti potranno trovare uno strumento di aiuto e sostegno”.

Da aprile di quest'anno sono passati più di 170 esemplari, come spiegato da Scicolone: “Parliamo di abbandoni per la maggioranza dei casi. Al momento sono presenti 15 gatti stanziali che ruotano con il passare dei giorni. Ricordo che il mantenimento è gratuito ed è possibile anche adottarne uno seguendo tutte le procedure”.