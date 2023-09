Sicurezza stradale, Moscarola: “Investiti 40 mila euro”

Segnali stradali ed attraversamenti pedonali non visibili, velocità troppo elevata su strade come via Tripoli, via La Marmora, via Pietro Micca e su via Ogliaro, nel tratto che collega Pavignano a Vaglio.

Questo l’oggetto dell’interrogazione del Partito Democratico durante il Consiglio Comunale di ieri, giovedì 28 settembre, che ha portato all’attenzione dell’Amministrazione la paura di molti cittadini nell’attraversare le strade.

Ha risposto il Vice Sindaco ed Assessore alla Viabilità Giacomo Moscarola: “Dalle fotografie allegate all’interrogazione non ci sono cartelli stradali non visibili, piuttosto consumati dal sole. Per segnaletica verticale ed orizzontale nel 2023 abbiamo stanziato 40 mila euro, di cui una parte sono nella variazione di bilancio all’ordine del giorno di questo consiglio. Siamo attenti alla segnaletica orizzontale soprattutto vicino alle scuole e alle strade di grande scorrimento. E siamo più carenti per quella verticale nel senso che ci vuole qualche settimana perché un cartello, ad esempio abbattuto in un incidente, venga rispristinato".

“Quanto alla sicurezza – continua Moscarola – puntiamo alla prevenzione e non alle imboscate della polizia locale. Oggi abbiamo 45 agenti di polizia locale dopo aver toccato il minimo storico di 33 nel 2020. Agenti a cui diamo strumentazioni adeguate come il nuovo etilometro. Agenti che, nel 2022 e 2023, hanno fatto un centinaio di multe per eccesso di velocità".

Non soddisfatta della risposta il capogruppo PD Valeria Varnero: “Su via Ogliario ci vorrebbero più controlli. Inoltre invito il Vice Sindaco a farsi un giro per la città per vedere tutti i cartelli caduti, come in via Candelo dove c'è un cartello a terra da tempo e coperto dall’erba”.