Plastic Free, una passeggiata ecologica a Biella

Plastic Free ritorna con un fine settimana dedicato alla protezione di mari e fiumi. E anche Biella è tra le province del Piemonte dove è prevista una passeggiata ecologica proprio nella giornata di domenica 1 ottobre.

L'appuntamento è a Biella alle 10 in via Cernaia. L'evento è organizzato in collaborazione con Cosrab, il Comune di Biella e Piacenza 1733.

Nella locandina c'è il link per iscriversi alla raccolta, dove per partecipare bisogna essere muniti di guanti spessi da giardinaggio. E' inoltre richiesto abbigliamento adeguato.

Per partecipare alla raccolta è necessario iscriversi per questioni assicurative.