I consigli di newsbiella.it per gli eventi del fine settimana del 29, 30 settembre e 1 ottobre

Venerdì 29 settembre

- Mosso, Valdilana, alle 21, presso la Sala Parrocchiale degli Affreschi, in P.zza Italia, Mosso, Valdilana, l’Associazione culturale “La Finestra sull’Arte” presenta l’ultima serata dei “Venerdì culturali”, che in questa XII edizione hanno come tema “Poesia e Musica”.

- Verrone prolock fest

- Biella riflessioni con Silvio Bagnasco, Cgil Biella ore 18

- Biella, festa provinciale Lega

- Cossato, Centro Incontro Cossato, in piazza Croce Rossa, è in programma, a partire dalle 18, il quinto incontro pubblico di AccompagnaMenti, un innovativo progetto territoriale per aiutare chi vive con le demenze.

- Ponderano, ore 15,30 consegna piscina con palline da parte della Pro Loco alla materna

- Piatto, Pickleball, nuovo corso per diventare istruttore di 1° livello.

- Cavaglià, festa patronale di San Michele Arcangelo, alle 21, nella chiesa parrocchiale, avrà luogo un concerto d'organo: Mille Splendide Voci.

Sabato 30 settembre

- Verrone, Prolock fest

- Biella, festa provinciale Lega

- open day V Gaglianico

- Cossato, Settembre in biblioteca, attività di laboratorio dalle 15

- Casapinta, inaugurazione visite a tre luoghi dalle 16,30 in piazza della Chiesa, larco giochi, murales, mostra

- Pettinengo, dalle 9:30 a Villa Piazzo di Pettinengo, si celebrerà la 18ª Giornata Nazionale per la Custodia del Creato.

- Torrazzo, al pomeriggio, a partire dalle ore 14.30 presso il Bocciodromo della Serra in via per Sala 2, la proloco organizzata la prima VETRINA DELLO SPORT

- Candelo, Fumetti al ricetto

- Valdilana Frazione Cereie, Festa d'autunno

- VALDILANA (loc.Mosso) – Campo Sportivo di Trabucco Manifestazione Regionale su Pista Campionato Provinciale Ragazzi/e – 2agiornata, Gare extra per Esordienti M/F, 60 – lungo – vortex – marcia (2000 metri)

- Biella, alle 10 inaugurazione Miciolandia nuova sede in via Sabadell.

- Cerrione, Ore 11.00 Presso Hangar F Aeroporto di Biella-Cerrione Via Monte Mucrone, 2, ci sarà l'inaugurazione del parco solare

- Oropa concerto alla Madonna alle ore 21 nella Basilica Antica. La laureanda Ikumi Yamauchi dell’Università della Musica Mozarteum di Salisburgo presenta la sua composizione dedicata alla Madonna Nera di Oropa.

- Camandona, sabato 30 settembre, alle 21 nella Chiesa parrocchiale SS. Grato e Policarpo di Camandona dove i Cantori di Camandona accoglieranno il pubblico con il loro repertorio musicale capace di molte sonorità.

- Viverone alle 21, presso la biblioteca di Viverone il Comune in collaborazione con l'Ordine Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Biella organizza una serata divulgativa sull'importanza dei vaccini incentrata sui bambini e gli adulti fragili affetti da polipatologie.

- Roppolo, alle 18.00, presso il Castello sarà ospite per questo nuovo appuntamento della rassegna Panorami Sonori, il chitarrista Eugenio Della Chiara con Concerto italiano.

- Biella via Italia vicino alla Trinità e al centro commerciale Gli Orsi potrete incontrare i volontari Abio e,a fronte di un contributo , ricevere un cestino di ottime pere ,simbolo della giornata

- Occhieppo Inferiore, asta benefica per l'“Arte da Indossare” per la festa della Pro Loco

- Ponderano, alle ore 18,00 ci sarà l'inaugurazione della Sala Conferenze (antico Forno) sita in Via Mazzini 25.

- Quaregna Cerreto, inaugurazione palestra comunale 15,30

- Gaglianico, Strike Blues in concerto alle 21 all'auditorium, ingresso libero

- Oropa, torneo Pallavolo, dalle 10.30 inizio gare

- Valdilana, inaugurazione asilo Cerino Zegna, dalle 10.30 in Frazione Ronco

- Oropa, passeggiata al lago delle Bose. Il ritrovo è alle 8,30 a Oropa al piazzale Funivie al Locale Pattinaggio, e la partenza alle 9,15. Il rientro è alle 12 circa.

- Biella, a Gli Orsi dalle 14.00 alle 18.00: ECO LAB, ecolaboratori gratuiti per bambini e famiglie con personale dedicato di CO.S.R.A.B., in cui si potranno realizzare opere green utilizzando materiali di riciclo.

- Biella, rassegna “IeriDomani” presso il teatro di Opificiodellarte, “La signorina Else”

- Biella, concerto alle 21 nella Chiesa della Santissima Trinità a Biella, è in calendario il concerto di “VocInsieme” di Graglia su invito della locale Confraternita.

- Pray, Fabbrica della Ruota, spettacolo, dalle 19.30, DocBi-Centro Studi Biellesi, in collaborazione con ARS Teatrando e con il supporto degli Amici del Rifugio Sella, AUSER Valsessera, CAI Valsessera e il Comitato di Borgosesia della CRI, oltre al patrocinio di diversi altri enti ed associazioni.

- Vigliano Biellese, via Rivetti 50/A, PAESAGGIO. Viverlo, osservarlo e assaggiarlo

Domenica 1 ottobre

- Candelo, Fumetti al ricetto

- Castellengo, Storie di piazza, spettacolo con Il Piccolo Mercato

- Sostegno, Festa della mela

- Valdilana Frazione Cereie, Festa d'autunno

- Portula, 11 Portula e Motori

- Oropa, Vertical Tovo

- Bioglio, Note di Miele

- Biella, giardini Zumaglini, 10 anni IncontroMano dalle 14

- Biella, rassegna “IeriDomani” presso il teatro di Opificiodellarte, “La signorina Else”

- Gaglianico, va in scena Shakespeare sensoriale di Storie di Piazza alle 16

- Sandigliano Sfilata Moda Arte e Bon Ton organizzata da Raffaella Biasia Eventi alle ore 20.00 ingresso gratuito .

- Burcina, 22a liberazione dei rapaci che hanno terminato il ciclo di riabilitazione presso CRAS LIPU Tigliole d’Asti, alle ore 10:30.

- Biella Palazzo Ferrero, Voci di Donne, organizza la festa del libro, dalle 15 alle 19,30

- Coggiola, Camminata in rosa

- Lessona, Prevostura, al Palazzetto dello Sport sulla Via per Masserano n.2, da dove lo start verrà dato alle 9:45 per la Granfondo e alle 10:45 per la cicloturistica, mentre le prove giovanili inizieranno alle 10:30.

- Graglia, dalle 9.30 alle 17, presso il Monastero Mandala Samten Ling (Casale Campiglie 84) a Graglia, il Venerabile Chamtrul Rinpoche Lobsang Gyatso, che ha acquisito una vasta e profonda conoscenza dei Sutra e dei testi tantrici ottenendo il titolo di Kenpo, dottore in filosofia buddhista, trasmetterà in questa occasione alcuni insegnamenti relativi alle pratiche preliminari che introducono allo “Yoga del sogno”.

- Bioglio, nella meravigliosa cornice della Villa Santa Teresa di Bioglio Elisa Volta, autrice di testi sul bon ton presenterà Bon Ton a Quattro Zampe, manuale di pet etiquette. Un interessante trattato per essere amici responsabili dei nostri amici a quattro zampe. L'ingresso è gratuito.

- Biella, partita Juventus-Sampdoria allo stadio Pozzo alle ore 18:00,

- Biella, Cascina Oremo, apertura al pubblico

- Miagliano, Wool Experience di Amici della lana, Visita alla Centrale Idroelettrica del lanificio Botto

- Bioglio, 6° Memorial Elio Allasa, Corsa singola Ritrovo: Via Roma Area festeggiamenti La Valentina - Bioglio H:08:00

- Biella, a Gli Orsi dalle 14.00 alle 18.00: ECO LAB, ecolaboratori gratuiti per bambini e famiglie con personale dedicato di CO.S.R.A.B., in cui si potranno realizzare opere green utilizzando materiali di riciclo.

- Salussola, l'Associazione per la Valorizzazione del Paesaggio e della Bassa Serra Biellese, il Museo dell'Oro e della Pietra, in collaborazione con esperti del territorio ed aziende vitivinicole locali propongono una passeggiata, di due ore circa, sul versante est della Serra.

- Viverone, viale Lungo Lago, Mercatino degli hobbisti sul Lungo Lago

- Biella, passeggiata ecologica di Plastic Free. L'appuntamento è alle 10 in via Cernaia.

Mostre

- Sala Biellese, via Ottavio Rivetti 5 - L'ultima infamia: Santhià-Cavaglià

fino al 15/10/2023

- Valdilana, Trivero, via Marconi, 23 Apertura di Casa Zegna e inaugurazione della mostra temporanea \"E il giardino creò l'uomo\" fino al 12/11/2023

- Il Cantinone (sala espositiva della Provincia di Biella) - Via Q. Sella 12, Biella, Coloriamo d'arte UPBeduca

- Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 25, “Il Giardino dell’anima” di Elham Aghili

- Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 25, “Il respiro lieve del vetro” di Lucio Bubacco

- Pettinengo, Museo degli Acquasantini, Mostra "Veli perduti: cueffe e mucarö"