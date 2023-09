Braccio di ferro tra amministrazione e Pro Loco a Ternengo, e si perde La Festa della Lana. FOTO e VIDEO

La convocazione di questa conferenza stampa si è resa necessaria al fine di rendere chiarezza sul tema dell’annullamento della Festa della Lana edizione 2023 organizzata dall’Associazione Turistica Pro Loco Ternenghese.

Rendere pubblici i confronti che sono avvenuti tra Pro Loco e Amministrazione Comunale in questo periodo e relativi all’argomento, sono certo rappresenti correttezza e trasparenza.

La riunione richiesta dal Sindaco e accolta dalla Presidente di Pro Loco Sig.ra Alessandra Masiero, è avvenuta il giorno 20 settembre scorso alle ore 18.00 con carattere tecnico-organizzativa ed al fine di ripercorrere le caratteristiche globali, la dimensione, le necessità e le aspettative dell’evento. Ritengo sia stata una scelta di rilevanza affinché la Festa della Lana riuscisse con il successo atteso e sempre dimostrato in tutte le edizioni precedenti, sin dal suo esordio e con lo spirito ed entusiasmo dell’allora ideatore e Presidente di Pro Loco sig. Maurizio Alfisi.

La riunione si è svolta presso il Municipio ed oltre al sottoscritto Sindaco e alla Presidente di Pro Loco, sono stati presenti il Vice Sindaco Sig.ra Gabriella Sinigaglia, l’Assessore Sig. Luca Chieppa e il Sig. Enrico Morgoni, membro del Consiglio di Pro Loco. Un appuntamento, a mio avviso, essenziale e soprattutto volto a rinnovare anche nell’occasione del cambio di mandato, la collaborazione che l’Amministrazione ha sempre concesso.

In tale circostanza è stato comunicato l’inserimento all’ordine del giorno alla successiva seduta di Giunta Comunale della proposta di concessione del patrocinio gratuito. Sul piano operativo, l’Assessore Sig. Chieppa, dal giorno successivo, ha messo in moto gli aspetti che avrebbe garantito l’Amministrazione Comunale e si è adoperato per l’inventario ed il controllo delle attrezzature e strutture, ovvero che fossero efficienti e soprattutto pronte all’utilizzo.

Il giorno 22 settembre giunge una PEC al protocollo del Comune, dove apprendevo della decisione assunta dal Consiglio dell’Associazione, circa l’annullamento dell’evento. Ribadisco che la comunicazione non riporta la motivazione. Ho provveduto a rispondere utilizzando lo stesso canale, PEC, in quanto ritengo assolutamente non giustificato il modo asettico di comunicare all’Amministrazione Comunale una tale decisione, qualsiasi siano state le circostanze. E’ trascorsa una settimana e non vi è stato riscontro.

Tornando al contenuto della riunione, confermo di aver richiesto alla sig.ra Masiero 2 integrazioni: la prima di trasmettere al protocollo il programma definitivo dell’evento, la seconda di voler produrre una planimetria rappresentativa e generale in cui fossero evidenziate le aree caratteristiche delle attività (banchetti hobbisti, area pranzo, aree transito gregge e mostra tosatura, area carico/scarico navetta visitatori, ecc.), oltre ogni altro elemento che riteneva utile indicare (es. presenza dell’ambulanza, ecc.). Poiché queste comunicazioni sono propedeutiche al Servizio Tecnico e di Vigilanza del Comune per l’organizzazione di ogni elemento utile alla sicurezza del territorio e salvaguardia dell’organizzazione, dei partecipanti e dei visitatori (protezioni, prescrizioni e modifiche alla viabilità), sono certo di non aver richiesto nulla fuori luogo. Mi sarei aspettato, in caso di mancata comprensione, di un riscontro, per il quale peraltro avevo anticipato la disponibilità sia dell’Ufficio Segreteria che dell’Ufficio Tecnico. Contesto pertanto totalmente le dichiarazioni lette ieri sul comunicato stampa trasmesso dall’Associazione; è atto dovuto da parte dell’organizzatore valutare e predisporre tutto ciò che occorre in termini di dimensione dell’evento e della documentazione relativa necessaria.

Gli atti autorizzativi che il comune ha rilasciato nelle varie edizioni riguardano diversi aspetti a seguito della valutazione del programma ufficiale, peraltro non pervenuto e sollecitato proprio in occasione della riunione. In qualità di Sindaco avrei offerto la mia personale disponibilità, oltre ad ogni collaboratore comunale, affinché l’evento fosse giunto a realizzazione con lo stesso spirito d’enfasi ma soprattutto con ogni osservanza valutata. Non entro nel merito neppure delle citazioni normative (mero copia/incolla recuperato dal web) riportate sullo stesso comunicato stampa divulgato; poiché si parla di “persone competenti” tra i soci di Pro Loco, una valutazione di merito e di rispondenza alla normativa vigente in materia, nonché all’appartenenza o meno alla categoria di “pubblico spettacolo”, sono spiacente ma era dovere già porla in essere, mentre sono certo di aver richiesto il minimo indispensabile affinché un qualsiasi “evento pubblico” potesse essere presentato.

Ho convocato questa conferenza con lo scopo di chiarire ogni posizione e darne comunicazione pubblica. Tuttavia sono ulteriormente rammaricato che la Presidente non abbia ritenuto/potuto presenziare all’invito, mentre si è adoperata per divulgare in anticipo la propria posizione. Si invoca spesso al confronto ed al dialogo ma se quando vengono proposti il risultato è “annullare tutto”? Questo non è il metodo per affrontare e risolvere le criticità; questo è puro pretesto per addossare responsabilità inesistenti a terzi.

Auspico alla chiusura di questa vicenda e ad un cambio di passo nell’affrontare i confronti futuri; non potrò tuttavia ammettere ulteriori affermazioni accusatorie e non fondate che vadano a denigrare l’immagine del paese e della figura del sindaco che lo rappresenta.