Oropa, “Vieni a scoprire la biodiversità”: il progetto del Giardino Botanico.

Sono iniziate in questi giorni le prime visite d'istruzione alla Conca di Oropa, da parte delle classi della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, dell'Istituto Comprensivo Biella 3. Rese possibili da una sinergia tra WWF Biella e Assessorato all'Istruzione del Comune di Biella, le uscite prevedono attività didattiche e di osservazione naturalistica all’interno dell’Oasi WWF di Oropa e nella Riserva Speciale del Sacro Monte.

Il tema della conservazione della biodiversità è stato centrale nelle politiche educative del Giardino Botanico e ancora oggi è efficacemente utilizzato nelle sue attività: negli ultimi 100 anni, la biodiversità ha registrato un netto declino su scala mondiale; si tratta di perdite pesanti.

Se la biodiversità diminuisce, vi è il rischio che le sue funzioni siano sempre più pregiudicate. L’analisi dei servizi che offre aiuta a riconoscere e a valutare i benefici della biodiversità e delle funzioni ecosistemiche, in parte anche in termini monetari. Un peggioramento nello stato della biodiversità porta a un declino di questi servizi, con importanti conseguenze, anche economiche. Nell’EU, i costi annuali derivanti dalla perdita di servizi di ecosistema sono stati stimati a circa il 4% del prodotto interno lordo (PIL) entro il 2050.

Gli ecosistemi montani mostrano generalmente elevati livelli di biodiversità e sono caratterizzati dalla presenza di specie con adattamenti alle alte quote e alle basse temperature, caratteristiche che li rendono particolarmente sensibili a qualsiasi cambiamento, sia di natura climatica che ambientale: la Valle Oropa è una vera palestra di apprendimento da questo punto di vista.

Si sa, e il WWF Italia lo ha ribadito nel report Urban Nature (uscito proprio in questi giorni) dedicato alla biodiversità urbana e al benessere dei più giovani, che i bambini hanno bisogno di lunghi periodi di tempo da trascorrere nella natura, per poter crescere e progredire.

Perché il contatto con la natura è così importante? Il mondo naturale è complesso, molto di più di qualsiasi ambiente costruito dall'uomo, ed evolve nel tempo: giorno dopo giorno, di stagione in stagione, negli anni. Muta anche a seconda del tempo meteorologico e dell'ora del giorno, offrendo una ricchezza percettiva insostituibile. Si pensi ai colori, sfumature, forme, superfici, odori, sensazioni tattili: sono così tanti e così ricchi da non poter essere eguagliati. Il coordinamento fisico si sviluppa naturalmente nei bambini mentre esplorano il loro ambiente e i diversi tipi di terreni: pendenze e scivolosità ne stimolano lo sviluppo.

Le attività proposte alla popolazione scolastica della Città di Biella possono offrire a tutti, anche a chi proviene da situazioni svantaggiate, l'esperienza di stare in Natura in situazioni di sicurezza. L'importanza delle scuole in questo contesto è insostituibile: la giornata passata in Natura può permettere a tantissime/i bambine e bambini di fare esperienze di movimento, socialità e crescita all'aria aperta.

