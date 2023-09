Un 32 enne è stato arrestato per violazione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora.

L'uomo, gravato da vicende penali per reati contro il patrimonio in materia di stupefacenti residente a Biella ma domiciliato in un comune della provincia, è stato fermato dai Carabinieri del nucleo radiomobile mentre si trovava fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo.

Per questo è stato arrestato, e riportato al suo domicilio in attesa di eventuali misure.