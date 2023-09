Premio +bellezza in Valle: Gianni Valz Blin è il Vincitore del Premio Reda

Nel corso della cerimonia del prossimo 7 ottobre verrà consegnato il Premio Reda per la bellezza, che la giuria ogni anno attribuisce a soggetti, persone o Enti che si siano distinti per la particolare qualità delle iniziative volte al miglioramento della bellezza all’interno del territorio.

Per la quarta edizione, ecco qui svelato chi è il vincitore del Premio Reda: Gianni Valz Blin! La giuria, rappresentata dal Presidente Corrado Panelli, dottore forestale, ha così motivato questa scelta. Gianni Valz Blin, fondatore della casa museo dell’Alta Valle Cervo, da decenni lavora instancabilmente per ricercare, tutelare, valorizzare e divulgare la cultura popolare della Valle. Con la sua passione ha coinvolto intorno a sé un gruppo di volontari che da anni lavora attivamente nella raccolta dei ricordi e nella promozione del territorio, contribuendo al recupero e al mantenimento della sua identità attraverso la conoscenza, la documentazione e la conservazione dei beni.

Nella Casa Museo viene infatti custodita la cultura materiale e immateriale che fa della Bürsch un unicum nel panorama alpino. Dagli anni ‘60 ad oggi ha lavorato con entusiasmo, amore, dedizione, passione, visione e anche una forte dose di coraggio, per ricordare a tutti chi eravamo e per spiegare ai visitatori tutte le bellezze della Valle Cervo e il loro legame con il passato. L'amore per la propria gente e per il proprio paese vengono da lui sempre trasmesse mentre, instancabilmente, racconta la storia e la bellezza della Valle.

Per quanto svolto negli anni, Gianni Valz Blin rappresenta quindi pienamente lo spirito del Premio. Ricordiamo che la giuria è composta da: Elena Accati, agronoma e scrittrice, Luisa Bocchietto, architetta e designer, Alessandro Ciccioni, imprenditore, Andreas Kipar, architetto paesaggista, Cristina Natoli, architetta e funzionaria Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, Michelangelo Pistoletto, artista, scultore e pittore, Andrea Rolando, ingegnere e docente universitario, e Giovanni Vachino, architetto.

Il vincitore riceverà il Premio Reda il 7 ottobre a Palazzo Gromo Losa al Piazzo di Biella, durante la cerimonia conclusiva della quarta edizione del Premio +bellezza in Valle, insieme agli altri interventi vincitori.

L’evento è promosso dal Rotary Club di Valle Mosso in collaborazione con Fondazione BIellezza e, come ogni anno, gode del supporto dei partner Successori Reda, Banca Sella, Sellmat, Yukon, Orange Pix e Scarlatta.