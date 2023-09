Meteo Biella, le previsioni per oggi venerdì 29 settembre

Gli sbalzi termici di questi ultimi giorni non rappresentano le migliori condizioni per l’inizio dell’autunno, ma il tempo sereno, secondo 3B Meteo, si mantiene stabile.

Oggi infatti, le alte pressioni sul Piemonte garantiranno all’intera Regione un tempo assolato e privo di precipitazioni. L’area biellese non sarà da meno e presenterà un cielo sereno fino alle ore 12:00, che si tingerà di leggere nuvole, fino alle 18:00, per proseguire limpido durante l’intera serata.

Il massimo sbalzo termico si attesta sui 10° C: 16°, C la minima e 26° C, la massima. Piuttosto elevata la variazione termica diurna, che implica una scelta versatile nel vestiario.

I venti saranno lievi e per tutto l’arco della giornata non ci saranno variazioni significative.

Le condizioni potrebbero modificarsi nel fine settimana, registrando gradi di nuvolosità superiori.

Sono diverse le segnalazioni di "cieli tinti" particolarmente suggestivi: un’occasione per godersi il chiarore mattutino, prima di uscire o recarsi al lavoro.