Biella Chiavazza: altri rifiuti abbandonati in via De Amicis

A volte dove c'è la campana del vetro e altre volte dove c'è il cassonetto per i vestiti usati, ma l'abbandono di rifiuti in via De Amicis a Biella è molto frequente.

Ieri giovedì 28 settembre nei pressi di via Schiapparelli era stato abbandonato un bidet Leggi Per l'imbrattatore l'igiene intima è superflua, oggi proprio accanto al cassonetto dei rifiuti c'era di nuovo di tutto...tranne che vestiti. in alcune buste c'erano anche resti di interventi di edilizia come piastrelle.