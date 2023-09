Basket, il ricordo di uno dei protagonisti più attivi del biellese: 1° Memorial Dario Raspino.

Si terrà domani, sabato 30 settembre, dalle 15 nella palestra comunale in frazione Campra di Graglia,il 1° Memorial intitolato a Dario Raspino, che mancato nel 2021, rappresentava una delle figure più impegnate del panorama sportivo biellese.

Teens Basket Biella, con la collaborazione di Tommaso Raspino Minibasket School e il patrocinio del Comune di Graglia, intende commemorarlo con lo sport a cui ha dedicato buona parte della sua vita: un torneo di basket pensato per la categoria esordienti, che inizierà alle ore 15:00. Giocatore e dirigente, Raspino verrà ricordato come un grande amico, dal compagno di viaggio Luciano D’Agostino, che tutt’oggi si dedica con passione e impegno alla promozione dello sport, soprattutto fra i giovani: “È bene che anche i più piccoli si dedichino al movimento fisico. Oggi i ragazzi sono polarizzati verso stimoli e interessi virtuali, che non portano alcun beneficio allo sviluppo personale e sociale”.

Durante la giornata verranno presentati i nuovi progetti, gli sviluppi e gli intenti della società biellese, in onore al compagno di squadra, ex giocatore della Libertas Biella.

Grazie all’impegno dell’intero staff, Teens Basket allarga gli orizzonti verso obiettivi ambiziosi e darà presto dimostrazione dell’impegno profuso.