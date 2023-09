Città Studi, Ermanno Rondi è il nuovo presidente

Nella seduta odierna l’Assemblea di Città Studi, società strumentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, ha proceduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e alla nomina del Presidente della società.

I quindici componenti, che resteranno in carica per tre anni, sono: Bertone Simone, Boffa Sandalina Lorenzo, Carbone Salvatore, Corradino Claudio, Ferraris Francesco, Ferri Ada, Gatti Cristiano, Lizza Franca, Nicolo Marta, Novaretti Mario, Quaregna Andrea, Ramella Pralungo Emanuele, Rondi Ermanno, Rossi Piercarlo, Zola Clelia. L’ing. Rondi Ermanno è stato nominato Presidente di Città Studi.

“In questa occasione voglio ringraziare il Presidente uscente, Dott. Pier Ettore Pellerey, tutti gli Amministratori e la struttura di Città Studi che in questi anni di grandi sfide e complessità hanno svolto un importante lavoro, perseguendo sempre il duplice obiettivo di una formazione di qualità e della sostenibilità economica – commenta Michele Colombo, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella azionista di maggioranza di Città Studi – Oggi Città Studi è pronta per nuovi sfidanti traguardi per i quali occorrono reti e professionalità anche nuove. Un punto di partenza, dunque, non un punto di arrivo, per una struttura che è e sarà sempre più un fondamentale polo formativo, accademico e di innovazione del Biellese. Sono certo che la nuova governance, guidata dal Presidente Dott. Ermanno Rondi, alla quale formulo i migliori auguri di buon lavoro, saprà rispondere con competenza ed efficacia a queste sfide in sinergia con tutti i soggetti istituzionali che operano in Città Studi per il bene del territorio”.