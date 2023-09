La biellese Marisol al banco di Amici, mamma Silvia: "Mi manca da morire, ma deve inseguire il suo sogno"

“In famiglia siamo tutti felici per lei, a me manca da morire ma è giusto che insegua il suo sogno”. E' commossa Silvia, la mamma di Marisol Castellanos Aguilera, la ragazza di 17 anni che partecipa ad Amici.

Iscritta al terzo anno dell' Istituto Bona, Marisol ha frequentato per 8 anni la scuola di ballo Dance4 e la sua istruttrice Emily Angelillo l'ha preparata per partecipare al casting.

“Della sua vita a Roma adesso come adesso non so praticamente nulla. La sento sporadicamente, non può usare il cellulare. E' là con tutti i ragazzi. So solo che è contenta, e anche io lo sono per lei”, continua la mamma. “La vedo in televisione e ammetto che è una grande emozione – continua la mamma - . Noi siamo una famiglia semplice, e questo che ci sta accadendo oggi sembra una cosa talmente grossa. Comunque quel che conta, è che vada come vada, sicuramente uscirà cresciuta da questa esperienza. Imparerà cose nuove nel ballo. Sta finalmente realizzando il suo sogno, e io non posso che essere felice per lei, e come me lo sono suo papà Antonio e i suoi fratelli, Andrea e Samanta, che sono più grandi di Marisol e ci hanno aiutati a crescerla. Tutti l'abbiamo sostenuta fino a oggi e a maggior ragione lo faremo ora”.