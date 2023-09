“L’origine del mondo”, ciak si gira a Biella, Vigliano, Coggiola e al Lago Sirio, FOTO

Venerdì 29 settembre sono iniziate le riprese di un nuovo progetto cinematografico dal titolo “L’origine del mondo”, che finiranno solo a fine ottobre. Il film è diretto da Rossella Inglese, prodotto da Wave Cinema e Offshore, con il contributo del Ministero della Cultura e realizzato con il sostegno della Fondazione Film Commission Torino Piemonte.

Tra i luoghi scelti per girare alcune scene ci sono stati Biella, la zona di via La Marmora in particolare, Coggiola, Vigliano e il Lago Sirio, dove ha prestato assistenza un equipaggio biellese dell'ordine di Malta.

La produzione è attualmente alla ricerca di figuranti di entrambi i sessi, con un’età compresa tra i 18 e i 70 anni.

Ma di cosa parla il lungometraggio? Cacciati dal giardino di Eden, un uomo e una donna si ritrovano immersi nella violenza della terra. Eva guiderà Bruno in un viaggio di contatto profondo con se stesso.