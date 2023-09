Sprezzante del pericolo che corre, l'ennesimo ciclista pedala in super, tra Castelletto Cervo e Cossato, senza preoccuparsi delle gravi conseguenze che una tale leggerezza potrebbe causare e procurare danni ben peggiori di una eventuale sanzione. Non sa o non vuole sapere, il ciclista indomito, probabilmente reputa di essere indistruttibile.