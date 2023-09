A Gaglianico tutti a scuola in “Pedibus”

E’ partito martedì 27 settembre il Progetto sperimentale “Pedibus” grazie al quale i bambini della Primaria, accompagnati da genitori e volontari che hanno risposto al richiamo dell’Amministrazione Comunale, hanno potuto raggiungere la scuola tutti insieme a piedi.

«Sono molto soddisfatta in quanto non mi aspettavo una partecipazione così numerosa da parte delle famiglie – dichiara Marianna Brocco nuovo Assessore con deleghe alla Scuola – I bambini iscritti a questa prima uscita sono stati 55 e molti sono i genitori che hanno dato la propria disponibilità ad accompagnarci. Al momento pensiamo di ripetere questa iniziativa una volta al mese ma con la bella stagione se i numeri rimangono questi l’idea è quella di farlo diventare un appuntamento settimanale. Doveroso un ringraziamento a Giorgio Mocco, Presidente dell’Associazione Volontari per Gaglianico a cui fa capo questo progetto, a Roby & Roby agenzia locale che ha sponsorizzato grafica, cartellonistica, le pettorine dei volontari e i foularini per rendere riconoscibili i bambini».

Soddisfazione anche da parte del Sindaco Paolo Maggia: «Ancora una volta i nostri cittadini hanno risposto con entusiasmo e senso di responsabilità rendendo possibile la realizzazione di questa bellissima idea che avevamo in programma da tempo ma che a causa degli eventi degli ultimi anni era stata messa in pausa. Un passo importante che segna il ritorno ad una normalità che tutti abbiamo sognato e che contribuisce a rendere sempre di più Gaglianico il Paese del Buon Vivere».