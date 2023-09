Nelle vie Mazzini, Garibaldi e Mucrone a Biella, lavori dal 1 ottobre

Per eseguire alcuni lavori di allacci alla rete teleriscaldamento da domenica 1 ottobre a martedì 10 ottobre 2023 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati ad eccezione dei veicoli che eseguono i lavori e il senso unico alternato regolato da segnaletica mobile e/o da movieri nelle seguenti aree:

• via Mazzini 20 (tratto compreso tra via Losana e via Garibaldi)

• via Garibaldi (tratto compreso tra via Monte Mucrone e via Mazzini)

• via Monte Mucrone (tratto finale verso via Garibaldi).

Inoltre nello stesso periodo sarà istituito il divieto di accesso in via Garibaldi nel tratto compreso tra via Mucrone e via Gramsci per chi percorre via Garibaldi con direzione nord-sud; la direzione obbligatoria a sinistra per chi percorre via Mazzini con direzione da piazza Lamarmora a via Garibaldi all’intersezione con via Garibaldi; la direzione obbligatoria a destra in via Mazzini per chi percorre la via da via Losana a via Garibaldi all’intersezione con via Garibaldi e infine l divieto di transito in via Monte Mucrone all’altezza dell’intersezione con via Garibaldi con la possibilità di percorrere con doppio senso di marcia con la modalità del senso unico alternato la via Mucrone per i residenti e aventi diritto.