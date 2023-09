Biella Corse si batte su più fronti: risultati e anticipazioni, FOTO

Biella Corse impegnata su più fronti il prossimo fine settimana, dai “rally” alle “salite”. Senza dimenticare i risultati delle gare di questi ultimi giorni.

Rally Porta del Gargano

Al via del 13° Rally Porta del Gargano, gara valida per il CRZ settima zona, che si è corso sotto un vero e proprio diluvio a Vieste (in Puglia) il 23 e 24 settembre, la navigatrice Biella Corse, Elena Giovenale, in gara con il pilota, Francesco Troiano, su di una Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5/Rally2), si è piazzata al 12° posto assoluto, 9° di classe e 9° di gruppo: “È stata una gara difficile, corsa sotto un vero e proprio acquazzone. Questa gara non la dimenticherò!”

Rally Storico ACI Como

Solo uno dei due equipaggi Biella Corse, in gara questo weekend al 6° Rally Storico ACI Como, è giunto al traguardo. Antonio Giosuele e Daniele Giosuele, infatti, in gara con una Peugeot 205 Rally (gruppo A, classe J2) del Team Binati di Valdengo (Biella), si sono piazzati al 6° posto assoluto, quinti di gruppo e terzi di classe.

Niente da fare, invece, per Tiziano Biagioni e Raffaello Biagioni, in gara con una Volkswagen Golf GTI (gruppo A, classe J2) sempre del Team Binati di Biella. Per un problema meccanico si sono fermati al termine della terza prova di gara.

Maggiora Europeo Autocross

Niente da fare per Davide e Alessandro Negri nella prova del Campionato Europeo Autocross che si è corsa, questo fine settimana, a Maggiora (Novara). Erano in gara con due prototipi Super Buggy ma sono stati fermati da noie meccaniche.

“Io mi sono fermato per un problema meccanico - ha spiegato Alessandro - Mio papà invece, ha avuto un problema al motore. Peccato perché il primo giorno era andato piuttosto bene… nella prima manche avevo chiuso in quarta posizione, mentre mio padre aveva terminato la sua prova in seconda posizione. Il giorno dopo però, io ho dovuto fermarmi per la rottura della trasmissione, mentre lui, con il motore che aveva perso potenza, non è riuscito a qualificarsi per la semifinale”.

Rally Città di Pistoia

Ed ecco le gare del prossimo fine settimana. Al 44° Rally Città di Pistoia, gara valida per il CRZ sesta zona, tornerà in gara il navigatore Biella Corse Ilvo Rosso, sempre a fianco del pilota Emanuele Bosco. Partiranno con il numero 16 sulle portiere della loro Mitsubishi Lancer IX (gruppo RC2N, classe R4).

La gara prenderà il via alle ore 17:30 di sabato 30 settembre, da Pistoia e si concluderà a metà pomeriggio del giorno seguente. Sette le prove speciali, tre il sabato e quattro la domenica. Il primo giorno si correrà due volte sul tracciato "San Baronto" (di 8,95 chilometri) e uno sul percorso "Città di Quarrata" (di 4,76 chilometri); mentre il secondo verranno invece fatti due passaggi cadauno sulle prove "Montevettolini" (di 7,22 chilometri) e "Avaglio" (di 14,98 chilometri). In totale i concorrenti percorreranno 311,47 chilometri, di cui 67,06 di prove speciali.

Rally del Ticino

Sabato 29 e domenica 30 settembre, in Canton Ticino (Svizzera) si correrà il 25° Rally del Ticino. Fra gli iscritti anche lo "svizzero di Biella Corse" Pietro Galfetti, che gareggerà fra le storiche con il numero H100. Va ricordato che sarà navigato, sulla potente Opel Monza (gruppo VHC) "di famiglia", dal figlio Matteo Galfetti: all'esordio assoluto nel mondo dei rally.

La gara, valida con Rally dei Laghi e Rally Valle d'Intelvi per il "Lakes Rally Trophy 2023 (oltre che per i campionati svizzeri), partirà da Chiasso alle 20:30 di venerdì 29 e si concluderà a Mendrisio alle 18:07 del giorno dopo. In programma sei prove speciali, di cui una soltanto, la "Ticino Ricambi" (di 3,40 chilometri) si correrà la sera del primo giorno di gara. Sabato i concorrenti affronteranno invece due passaggi sulle prove "Valcolla" (di 14,47 chilometri) e "Isone" (di 20,73 chilometri) e uno sul tracciato "Penz" (di 6,20 chilometri). In totale i concorrenti percorreranno 305,96 chilometri, di cui 80,00 di prove speciali.

Cronoscalata Cividale - Castelmonte

Alla 48ª edizione della cronoscalata Cividale - Castelmonte, in programma domenica 1° ottobre a Cividale, in provincia di Udine (Friuli), ci sarà anche lo specialista "Biella Corse" Giancarlo Graziosi, in gara con la sua Osella PA21 (gruppo CN, classe 2000).

Valida per il TIVM Centro Nord e il Campionato Austriaco, si correrà fra sabato 30 e domenica 1 ottobre. Il primo giorno, a partire dalle ore 9,00, si correranno le prime due manche; mentre il secondo andranno in scena "Gara 1" e poi "Gara 2".