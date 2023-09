“Il lido, la tinca gobba dorata e il seguito di Borriana“ alla Palazzina di Caccia di Stupinigi

L’Associazione storico– culturale “Il lido, la tinca gobba dorata e il seguito di Borriana “ presentano i loro prossimi appuntamenti.

Domenica 1 ottobre, presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi, il Lido e la Tinca Gobba Dorata saranno presenti alla presentazione del Primo Libro–Registro Internazionale di Maschere, Personaggi Storici e Folkloristici, con la partecipazione del Presidente dell’Associazione Maschere Internazionali, Santino Puleo.

I nostri personaggi sono stati inseriti in questo primo libro–registro, ed è un onore ed una emozione, per questa nostra piccola Associazione, avere avuto questo riconoscimento. Saremo conosciuti in tutto il mondo e, contribuiremo a far conoscere ed amare un piccolo paese della provincia di Biella, obbiettivo che ci eravamo prefissati alla nascita della nostra Associazione.

Contemporaneamente il Conte Amedeo Dal Pozzo e la Marchesa Giulia Belli della stessa Associazione, saranno ospiti a Vercelli dal Presidente Regionale del Centro Coordinamento Maschere Italiane, Leandro Falletti, per partecipare al corteo che percorrerà le vie Storiche cittadine.

Sabato 7 ottobre alle ore 16, in occasione della settimana per la Festa Patronale di S. Sulpizio, ospiteremo nel cortile parrocchiale, tutte le maschere, personaggi storici e folkloristici, che sfileranno provenienti da varie regioni italiane. Saranno presenti e, questi li ringrazieremo sempre per la loro vicinanza, le maschere di Biella Gipin e Catlin-a, Silvano e Mina e il loro gruppo, il Presidente dell’Associazione Maschere Internazionali, Santino Puleo, il Presidente Regionale del Centro Coordinamento Maschere Italiane, Leandro Falletti.