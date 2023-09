Soppressione navetta Piazzo, la protesta dei cittadini

I cittadini del Piazzo scendono in piazza per protestare contro la recente decisione del Comune di Biella di sopprimere il bus navetta sostitutivo della funicolare a causa dello scarso utilizzo a fronte degli eccessivi costi ( leggi anche Biella, da venerdì stop a navetta per il Piazzo. Corradino: “Pochi utenti e costa troppo” ).

Newsbiella.it ha raccolto la protesta ieri, mercoledì 27 settembre, al bar tabaccheria di Piazza Cisterna. “Non è vero che non viene utilizzata. – dice Dori De Matteis – Qui oggi siamo dieci e sette di noi prendono la navetta. Il problema sono gli orari. La prima navetta da Piazza Cucco parte alle 09:07, quindi troppo tardi per chi va a scuola e per i lavoratori”.

Problema confermato da Antonio Biscese: “Io e mia moglie non abbiamo la patente, e oggi operano ad un piede mia figlia, che va a scuola alla media San Francesco in Piazza Martiri della Libertà. Visto che per un po' avrà le stampelle, come farà ad andare a scuola senza funicolare e navetta? La navetta è ogni mezzora: se costa troppo la mettano ogni ora o 2 ore, ma mettano orari che permettano di andare a scuola e a lavorare”.

Valentina de Stermich, titolare del bar tabaccheria, sottolinea un altro aspetto: “Il Comune lamenta costi eccessivi della navetta, ma, in questo periodo, ha risparmiato i costi di energia e manutenzione ordinaria della funicolare. Ribadiamo che siamo disposti a pagare il biglietto della navetta”.