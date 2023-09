Fotovoltaico, Martinazzo di Cordar Biella: “Investimento importante, con ottimi risultati”, FOTO

Solo per l'installazione nei depuratori di Biella, Cossato e di Massazza Cordar Biella ha investito 700 mila euro. Un'operazione che nelle casse della Spa biellese ha portato una buona boccata di ossigeno, dopo le importanti perdite subite negli ultimi periodi per via dell'aumento dei costi dell'energia elettrica.

“E' stata una scelta ragionata – commentano il presidente di Cordar Biella Gabriele Martinazzo e il suo Cda – e che ci ha dato ragione. A fronte di importanti investimenti, oggi il bilancio della società che per via dei costi dell'energia aveva subito un contraccolpo non da poco nell'ultimo periodo, è ritornato positivo”.

A mettersi all'opera nei depuratori di Cossato e di Biella è stata la ditta che ha vinto l'appalto, la biellese Semperlux: “Fa piacere che la ricaduta sia stata sul territorio – concludono - e che nel momento in cui l'impianto necessiti di manutenzione essendo del territorio è in grado di intervenire tempestivamente”.