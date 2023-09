Virtus Biella, ultima giornata per la Virtus Biella

Con 9 punti in classifica sui 12 disponibili dopo le prime due giornate, la Prochimica Novarese Virtus Biella si appresta ad affrontare l'ultima partita del primo turno di Coppa Piemonte. Le avversarie non saranno facili: il Cigliano ha gli stessi punti delle nerofucsia e il Verbania ne ha uno in più ed entrambe hanno vinto tutti e 4 gli incontri fin qui disputati, pur lasciando per strada rispettivamente 4 e 3 set.

Palazzetto di gioco sarà quello di Cigliano nel Vercellese: prima gara per la Virtus alle ore 16.30 contro Verbania e a seguire quella contro le padrone di casa. Per accedere al turno successivo sarà necessario chiudere tra le prime 12 della classifica avulsa: al momento la Virtus è 18ª, ma nell'ultimo turno sono previsti parecchi scontri diretti. Federvolley Piemonte ha diramato i calendario dei campionati regionali.

La Prochimica Virtus Biella, inserita nel girone A di serie C femminile, esordirà in casa al PalaSarselli sabato 7 ottobre alle ore 21 contro il Pavic Romagnano.