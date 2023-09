Lessona, nel fine settimana la 24esima edizione de La Prevostura Mtb

Si profila un’autentica invasione di biker domenica a Lessona (BI) per la 24esima edizione de La Prevostura Mtb. Il recente ingresso della gara nella Coppa Lombardia, della quale sarà l’evento di chiusura, ha allargato ulteriormente il parco partenti della corsa piemontese. A una settimana dal via erano già iscritti quasi 400 corridori, ma il grosso delle adesioni sta arrivando proprio in queste ore, soprattutto considerando che fra loro ci sono tutti gli elenchi delle principali squadre del Nord-Ovest italiano.

Oltre alla Coppa Lombardia, la gara fa parte della Marathon Cup Specialized e anche in questo caso la gara va a chiudere la challenge. Il percorso da affrontare misura 48 km per 1.450 metri di dislivello, un tracciato ormai diventato un classico delle ruote grasse. Lo scorso anno a vincere furono il colombiano Diego Alfonso Arias Cuervo e l’azzurra Giulia Challancin. Oltre al percorso principale è previsto anche quello di 22 km per 700 metri aperto anche a cicloturisti. Le E-bike potranno scegliere fra i due tracciati quale percorrere. Prova speciale quella riservata ad esordienti e allieve, in quanto assegnerà i titoli regionali invernali di specialità.

L’appuntamento è al Palazzetto dello Sport di Via Masserano, sede sia della partenza (alle 9:45 per il tracciato principale, alle 10:45 per l’altro, alle 10:30 le categorie giovanili) sia di tutti i servizi pre e post gara. Distribuzione di numeri e pacchi gara già al sabato, dalle 15:00 alle 19:00 oppure domenica dalle 7:00, mentre alle 12:00 inizierà il pasta party con annesse le premiazioni, riservate ai primi 5 assoluti e ai primi7 di categoria.

Per informazioni: Amici Mtb Lessona, https://www.laprevosturamtb.it/