Ginnastica La Marmora, due medaglie di bronzo e un 6° posto

La ripresa della preparazione all’attività agonistica per i tre settori di Ginnastica Artistica Maschile, Femminile e Ritmica, già iniziata ad agosto, ha visto questo fine settimana in gara, Federico Pozzato che è volato in Germania, richiesto in prestito dalla Società Metropole Ruhr per partecipare al Campionato nazionale tedesco di squadra denominato “Bundesliga”.

Anche i giovani allievi della La Marmora hanno iniziato le gare regionali di squadra Allievi Gold 1 e sabato a Torino Filippo Brazzale, Edoardo Garrione e Vittorio Piccolo, guidati dal tecnico Jacopo Vercellino, hanno ottenuto nella prima prova la medaglia di bronzo che ben fa sperare sul prosieguo del Campionato. Le allieve della Femminile, sempre nella prima prova del Campionato di squadra Allieve Gold 1, con Aurora Di Franco, Helena Garavoglia, Adele Trudettino e Beatrice Vivaldi, hanno conquistato la medaglia di bronzo, ottenendo anche individualmente risultati importanti, specialmente le due colonne della squadra Beatrice ed Helena.

Nel Campionato delle più giovani, God 3B, le lamarmorine Noemi Cerruti, Carola Coda Cap, Giada Garrone, Mia Duranti, Adele Murabito ed Olivia Zai si sono classificate al sesto posto. Soddisfatte le tecniche Marta Beraldo ed Aurora Sellone delle loro pupille e della tenuta di gara di molte di esse.