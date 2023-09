Biella, Es Saket si dimette dal gruppo consiliare del Pd: “Non ci sono idee, vado nel Misto”

“Non ci sono idee, visioni per il futuro. Per questi motivi la mia esperienza nel Partito Democratico finisce qui. Non è più il partito di una volta”. Con queste parole, Mohamed Es Saket ha annunciato le proprie dimissioni da membro del gruppo consiliare del PD. La decisione ufficiale è arrivata nella giornata di ieri, 26 settembre.

“Non sono legato per sempre ad un partito, la mia decisione è stata presa in totale autonomia – spiega – Ho richiesto di entrare nel gruppo misto con decorrenza dal 28 settembre. Nonostante questo, il mio impegno e l'attenzione per i cittadini non verrà meno”.

Sulla scelta di Es Saket è giunto il commento del segretario provinciale dem Rinaldo Chiola: “Come mia ha informato le ragioni sono puramente ideologiche. Prendo atto delle sue dimissioni ma so che continuerà la sua opera dai banchi dell'opposizione. In occasione del consiglio comunale, avrò modo di confrontarmi e parlarne approfonditamente con lui”.