Strike Blues cover band in concerto a Gaglianico

Strike Blues cover band è un progetto musicale di intrattenimento coinvolgente e raffinato curato da Raffaele Antoniotti. Nato nel 2023, ha oggi all'attivo diversi concerti che hanno riscosso il favore del pubblico. E sabato 30 settembre si esibirà a Gaglianico all'auditorium alle 21. L'ingresso è libero.

Questa la formazione della band: Raffaele Antoniotti al piano, all' organo hammond; Maria Vittoria Ravera voce; Paola Iachini alle chitarre; Riccardo Giusti alla batteria.

Raffaele Antoniotti musicista professionista, ha fatto gli studi classici di Conservatorio, cinque anni di piano, diplomato in sax, folgorato dall'unicità delle sonorità dell'Hammond. La sua esperienza in ambito musicale, più che ventennale, spazia in svariati generi musicali. Sordevolese DOC, poliedrico polistrtumentista, con l'estro naturale per la composizione e l'arrangiamento, calca i palchi di mezza Europa con vari progetti e collaborazioni, nonché spettacoli teatrali. Sul territorio sono numerose le collaborazioni con l'Associazione culturale Storie di Piazza APS.

Maria Vittoria Ravera, the voice, un notevole talento naturale sostenuto da una solida tecnica ed una calda voce soul e tantissima contagiosa passione.

Paola Iachini, ligure, innamorata del biellese, ha una formazione artistica trasversale che si muove tra Liceo Artistico, Accademia di Belle Arti e DAMS. Ha fatto gli studi classici di chitarra, dal 2016 condivide con Raffaele Antoniotti diversi progetti musicali in Italia ed all'estero.

Riccardo Giusti ha esperienza ventennale come batterista, suona in varie formazioni.

La Strike Blues cover band propone cover di genere funky, soul, blues di artisti tra i quali Joss Stone ed Amy Winehouse, con arrangiamenti coinvolgenti resi unici dal suono dell'organo hammond.