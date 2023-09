Giardini Zumaglini a Biella: in 250 alla Festa dei bambini, raccolti quasi 1500 euro, FOTO

Una splendida giornata di sole e di cielo sereno ha certamente aiutato, ma a rendere speciale la Festa dei bambini sono stati, appunto, loro: i bambini.

Le volontarie e i volontari del Fondo Edo Tempia ne hanno contati 250 tra le postazioni ai giardini Zumaglini che, dalle 10 alle 18 di domenica 24, hanno animato la giornata. In più è stata un’occasione per la solidarietà: le offerte raccolte porteranno a una donazione di quasi 1.500 euro che il gruppo “Tutti insieme per la vita”, da più di vent’anni in cabina di regia della manifestazione, devolverà al Progetto Bambini, il complesso di attività che il Fondo Edo Tempia mette in campo quando una famiglia con minori viene sconvolta dalla comparsa della malattia.

La parte centrale del parco pubblico nel cuore di Biella è diventata per qualche ora una grande area giochi, un modello ormai consolidato per la festa che ha raggiunto le 22 edizioni. Hanno contribuito società sportive come il Tennis tavolo Biella, la Società Pietro Micca, il Basket femminile biellese, il negozio Il Folletto con i suoi fantastici giochi, allieve e allievi dei licei Linguistico, Scientifico e Classico che hanno affiancato il lavoro dei volontari con uno straordinario entusiasmo e impegno. «Meritano un ringraziamento» dice Donatella Fantone di “Tutti insieme per la vita” «anche coloro che ci hanno sostenuto prima e durante la festa: Conad di Candelo, parafarmacia I Giardini, bar gelateria Bertinetti, De Mori, Mc di Claudio Campagnolo, gelateria Biondi e Yoyogurt del centro commerciale Gli Orsi».